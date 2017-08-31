幫李朝永更新手機 周遊兒驚見簡訊「內容很噁心」

周遊小兒子張志群（左2）透露9個月前在李朝永手機發現曖昧簡訊。（圖／中時資料照片）

被封為台灣演藝圈「神鵰俠侶」的知名製作人周遊（阿姑）與小10歲老公李朝永近來頻傳婚姻瀕臨破局，今(31日)媒體報導，阿姑已握有丈夫出軌證據，幾乎崩潰，對此，阿姑的小兒子張志群受訪表示，自己也是幾個月前幫李朝永更新手機無意間發現這件事，他不小心撇見對方手機有曖昧簡訊傳進來，「內容很噁心」。

據《蘋果日報》報導，李朝永稍早駁斥出軌傳聞，澄清和傳聞中的「女獅友」只是好朋友，絕無其他越矩關係，提到周遊小兒子張志群最近回應母親婚姻狀況稱：「要看他（李朝永）這兩天表現」，李朝永頗為憤怒，反問張志群：「請問他是周遊嗎？」

對此，張志群透露，9個月前他幫李朝永更新手機時，無意間看到許多曖昧簡訊，他和馮凱第一時間勸告李朝永回頭對周遊好一點，沒想到最後事情還是見光，有回周遊夫妻吵架，張志群本想勸架最後變成他和李朝永大吵，他氣不過，當面反嗆對方：「那你幹嘛傷害我媽？」言談中對周遊只有無限心疼，希望替母親討回一個公道，而李朝永方面對此爆料暫未回應。

(中時電子報)