捷運三環三線第二期財務計畫 獲交通部審查通過
捷運三環三線第二環中連結新北市樹林區、土城區、中和區、永和區與臺北市萬華區、中正區的「萬大-中和-樹林線」第二期修正財務計畫，今（31）日獲交通部審查通過，後續提報行政院審議核定後，即可進行細部設計與施工作業，工程完工後將有效紓解土城、樹林、新莊地區交通壅塞問題。
新北市政府捷運工程局表示，捷運萬大-中和-樹林線於99年2月12日經行政院核定原則同意採全線核定分期興建方式辦理，另要求地方主管機關臺北市政府提出財務計畫再報中央核定。
第一期財務計畫已於103年9月23日奉行政院核定，第二期因路線皆位於新北市境內，為加速路線推動，新北市政府自101年起主動編列經費積極辦理第二期財務計畫，於103年6月24日將財務計畫報告書提送工程主辦機關臺北市捷運局，同時啟動第二期路線的都市計畫變更、基本設計與確認財務計畫各項參數等各項前置作業，為了避免新北市民不必要的換車轉乘，將萬大線一、二期機電系統進行整合，104至105年間雙北捷運局召開多次工作會議協商，並由雙北副市長會議達成推動共識，於106年1月26日與6月14日將萬大線二期財務計畫兩次提送交通部審議。
捷運工程局表示，交通部今天召開委員會審查，會中由新北市政府捷運局代表進行簡報，表達積極爭取的決心並獲委員認同通過計畫，後續將依委員意見修改報告書陳報交通部核轉行政院審議核定，如順利於今年核定財務計畫，明年可望邁入設計施工階段，加速實施三環三線願景。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。