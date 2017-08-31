捷運三環三線第二期財務計畫　獲交通部審查通過

「萬大-中和-樹林線」第二期修正財務計畫，今（31）日獲交通部審查通過。（葉書宏翻攝）

捷運三環三線第二環中連結新北市樹林區、土城區、中和區、永和區與臺北市萬華區、中正區的「萬大-中和-樹林線」第二期修正財務計畫，今（31）日獲交通部審查通過，後續提報行政院審議核定後，即可進行細部設計與施工作業，工程完工後將有效紓解土城、樹林、新莊地區交通壅塞問題。

新北市政府捷運工程局表示，捷運萬大-中和-樹林線於99年2月12日經行政院核定原則同意採全線核定分期興建方式辦理，另要求地方主管機關臺北市政府提出財務計畫再報中央核定。

第一期財務計畫已於103年9月23日奉行政院核定，第二期因路線皆位於新北市境內，為加速路線推動，新北市政府自101年起主動編列經費積極辦理第二期財務計畫，於103年6月24日將財務計畫報告書提送工程主辦機關臺北市捷運局，同時啟動第二期路線的都市計畫變更、基本設計與確認財務計畫各項參數等各項前置作業，為了避免新北市民不必要的換車轉乘，將萬大線一、二期機電系統進行整合，104至105年間雙北捷運局召開多次工作會議協商，並由雙北副市長會議達成推動共識，於106年1月26日與6月14日將萬大線二期財務計畫兩次提送交通部審議。

捷運工程局表示，交通部今天召開委員會審查，會中由新北市政府捷運局代表進行簡報，表達積極爭取的決心並獲委員認同通過計畫，後續將依委員意見修改報告書陳報交通部核轉行政院審議核定，如順利於今年核定財務計畫，明年可望邁入設計施工階段，加速實施三環三線願景。

(中時)