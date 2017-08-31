留戀台灣不想走！世大運高顏值選手湧沙灘
世大運30日剛落幕，來自匈牙利、德國的上百名選手念念不忘台灣的美食和風景，所以就多留3天待在台灣，他們31日來到了福隆海水浴場，在海邊做日光浴和水上活動。
一望過去，各個高顏值、皮膚白皙選手在海邊玩著海上活動不亦樂乎，躺在沙灘旁，身材姣好的選手穿著比基尼，攤開毛巾在沙灘上做日光浴，畫面超養眼。有選手還拿著世大運旗幟拍照，為了就是在台灣留下紀念性的這一刻。
由於匈牙利是內陸國，特別要多留幾天在台灣享受東北角的海邊風情，世大運完美落幕，留下來的外籍選手仍然對台灣的美食、風景和人的熱情讚不絕口。
(中天)
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