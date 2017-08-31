輪椅族音樂會 弦樂管樂大PK
連續五年，大提琴家張正傑與安侯建業聯合會計師事務所及中山堂共同舉辦輪椅族音樂會，讓輪椅族朋友們從家裡走出來，聽一場好聽的音樂會，今年也不例外，今年主題選擇「弦樂管樂大PK」，國內優秀音樂家齊聚一堂，讓精彩樂音引領觀眾進入古典音樂世界。
張正傑表示，每次舉辦輪椅族音樂會，他內心就非常感動，「我常常上二樓往下看，看到兩百多個輪椅族準備就緒，殷殷期盼的感覺，就忍不住想掉淚，那種震撼我前所未有。」張正傑表示，他希望規畫一場專屬於他們的音樂會，完全免費，讓輪椅族有機會出來社交，聆賞好聽的演出。
音樂會將於9月2日舉行，地點在台北市中山堂2樓光復廳，參與音樂家除了張正傑之外，還有小提琴家梁茜雯、許淑婷、中提琴家徐曉虹；單簧管陳威稜、長笛游雅慧、小號鄧詩屏、長號梁兆豐以及鋼琴家廖皎含等。
(中時)
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