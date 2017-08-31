永平創意開學日！孔子校門口歡迎學生

教師扮起孔子粉墨登場，帶領弟子們於校門口歡喜迎新。（葉書宏翻攝）

教師扮起孔子粉墨登場，帶領弟子們於校門口歡喜迎新。（葉書宏翻攝）

教師扮起孔子粉墨登場，帶領弟子們於校門口歡喜迎新。（葉書宏翻攝）

新北市立永平高中開學很活潑，年年都有新創意，今年的主題為「尊師孝親樂學習」。校長劉淑芬特地於開學日一早，率領各處室主任，在校門口迎接學生，今年最特別的是邀請教師扮起孔子粉墨登場，帶領弟子們於校門口歡喜迎新。

永平高中辦學相當多元，歷年來開學陸續以角色扮演方式，由各處室主任穿著學生制服，或是國際姊妹校的傳統服飾登場，今年則是配合新北市敬軍愛師的主題月活動，由校內教師扮演起孔子，率領孔門弟子一行人，不到七點鐘，就站在校門口逐一歡迎學生。

校內胡老師認為，藉由創新的裝扮迎接開學的第一天，不僅能讓學生感受到敬師的校園氛圍，也帶著文化傳承的意涵。家長會莊文如會長則是豎起大拇指，讚賞教職員為學生設想的用心與行動：「果真是永不平凡的創意行動家！」

學生看到孔子的主題裝扮，覺得新鮮有趣，高二吳同學看到平日課堂上老師的古裝扮相，則是關心的說：「老師穿那麼多，一定很熱。」其實現代孔子在長袖下收攏著毛巾，悄悄抓空檔擦汗，為了愛學生也只能汗水漸濕衣襟。而路過的民眾，則是紛紛拿起手機照相，分享這有趣的開學情景。

同時為了倡導珍視生命，反毒拒毒的目標，永平高中也特別在開學日偕永和扶輪社辦理反毒與預防犯罪宣導活動。此次活動聯合雙和扶輪社、台北永東扶輪社、中和圓通扶輪社、新北市大台北扶輪社、台北大世紀扶輪社等6個隸屬於國際扶輪3481地區第四分區的扶輪社共同參與。活動內容除了邀請基督教晨曦會分享，同時也有永和分局偵查隊到校共同宣導。活動中除了有獎徵答，扶輪社並提供2萬元獎學金，與學校共同舉辦反毒壁報比賽，期能以教育方式讓珍視生命的觀念在校園紮根。

永和扶輪社社長莊恩智先生說：反毒與預防犯罪宣導活動是永和扶輪社社區服務的重點項目，並成立「反毒社會服務基金」，因為唯有從教育面著手，才能幫助青少年面對毒品誘惑時能堅定拒絕，勇敢說「不！」而劉淑芬校長也認為：結合社區共同的力量，倡導正確的反毒觀念，在開學的第一天別具意義。

(中時)