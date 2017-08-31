俄國第二大在野黨主席呼籲應限制總統不能連任
俄國總統一任六年，且可連任一次，加總就是12年之久，這使得俄國第二大在野黨主席呼籲，應限制總統不能連任。
俄羅斯衛星通訊社莫斯科31日報導指出，俄羅斯第二大在野黨自由民主黨主席弗拉基米爾•日里諾夫斯基向衛星通訊社表示，應將俄總統任期限制為一屆，儘管其年限可以比現在更長。
日里諾夫斯基表示：「我們多次提議在憲法中作出硬性規定：總統只有一屆任期。就算是5年、6年、7年也好，但只能有一屆任期。」
他指出：「兩屆各6年的任期，這太多了。況且還可以跳過一次選舉後回來幹第三屆和第四屆」。他這番話自然是針對普丁，普丁先幹了兩任共八年總統候，轉任總理，接著修憲後參選總統，總統任期改為1任6年，各界普遍認為普丁將爭取第四任總統。
日里諾夫斯基已表示，打算參加2018年總統選舉。他此前參加了1991年、1996年、2000年、2008年和2012年選舉，但皆未當選。
(中時)
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