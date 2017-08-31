天空灰濛濛，中市環保局啟動空品不良應變

台中市在主要道路建置洗掃路網，減少道路揚塵改善空汙。（盧金足攝）

原本艷陽高照的天氣，今天卻出現灰濛濛景象，民眾擔心空氣品質亮紅燈？環保局表示，受熱帶性低氣壓外圍環流雲層影響，中南部地區風場微弱，空氣品質受影響，早上忠明站、后里站、大肚站及東大附近監測站AQI指標達橙色等級，其餘各站則為黃色普通等級。

「這波空品影響容易在晚間發生較高值」，環保局建議民眾外出搭乘大眾運輸工具，減少汽機車空氣汙染物排放，患有呼吸道疾病或哮喘等抵抗力較弱族群注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，必要外出可配戴口罩。

環保局長白智榮說，熱帶性低氣壓外圍環流影響，導致中南部地區風場微弱，空氣汙染物累積不易擴散，已啟動空氣品質不良應變。

市府表示，道路揚塵占台中市「逸散汙染源」排放量近三分之一，屬於空汙主要來源之一，為減少揚塵，環保局也建置洗掃路網，由各區清潔區隊針對主要道路每日洗掃，督促各營建工地定期灑水洗掃，今年至今共洗掃24萬3865公里，減少PM2.5達148公噸。

(中時)