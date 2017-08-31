前瞻預算爭議 藍新北議員抗議
國民黨新北市議會黨團今（31日）針對立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，以政黨之私一昧迎合民進黨黨意，違反立法院職權行使法第9條與立法院議事規則第11條，用「急行軍」方式包裹表決通過民進黨團提案，徹底封殺在野黨委員的所有提案舉行記者會表達抗議，記者會由書記長黃永昌主持，副書記長林國春及陳儀君、連斐璠、楊春妹、劉美芳、陳錦錠、黃林玲玲等多位議員出席表達意見。
書記長黃永昌強調，對與立院同屬民意機關的縣市議會來說，如果都依照民進黨團審查預算的作法，所有議員的提案權都可能被閹割，審查預算的權力也都會被剝奪，如此一來，各級議會還有存在的必要嗎？況且不睡覺審法案，立法品質堪憂，過去的一例一休、年金改革也曾引起社會紛擾，民進黨這種把多數暴力無限上綱的作法，傷害民主無以復加，全體台灣人民都應該鳴鼓而攻之。
林國春表示，民進黨為了遂行一黨之私，不惜讓台灣民主倒退、立院向下沉淪，本人要表達強烈的抗議，同時也要譴責民進黨向獨裁之路邁進，犧牲台灣民主的種種作為。
陳儀君、連斐璠、劉美芳則認為，名為前瞻，實為錢沾綁樁，立法院民進黨黨團為貫徹蔡英文總統意志，達成2018年選舉綁樁的效果，不惜以違法程序，犧牲台灣未來發展，換取民進黨的永遠執政榮景，實為全民所唾棄之政黨。造成這種局面的罪人就是立法院正副院長蘇嘉全與蔡其昌，嚴重曲解「一事不二議」等議事規則。楊春妹議員也對民進黨政府刪除原住民前瞻預算表達嚴重不滿。
最後，國民黨新北市議會黨團高呼「獨裁當道、老英霸道」口號，聲援目前還在立院群賢樓禁食的國民黨立委，期盼叫醒沉睡的全國人民，重視自身權益，積極捍衛台灣的未來。
(中時)
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