重談NAFTA第2回合談判周五登場

林國賓／綜合外電報導

儘管美國總統川普老是將退出北美自由貿易協定(NAFTA)掛在嘴邊，但重談NAFTA的第2輪磋商將按原定計畫於周五登場，此次東道主墨西哥也反將美國一軍，宣稱只要川普一有退出NAFTA的動作，墨西哥會馬上離開談判桌。

美國、加拿大與墨西哥8月中旬已在華府就重談NAFTA進行首輪磋商，當時3方代表即同意於9月1日至5日假墨西哥市展開第2輪磋商，並就細節進行談判。

(工商)