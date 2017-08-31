《樂活有方》9／4開播 張雅芳與來賓分享健康資訊

中視新節目《樂活有方》開播記者會，國宴御廚雷議宗（左起）、中醫師吳明珠、主持人張雅芳與型男主廚陳之穎PK料理。（中視提供）

由資深媒體人「健康一姐」張雅芳主持的中視全新節目《樂活有方》，今天（8月31日）舉行開播記者會，宣布從9月4日起，每周一至五上午11點播出。張雅芳表示，未來將在節目中，與健康專家們透過輕鬆聊天互動的方式，讓觀眾可以一邊看電視一邊準備健康午餐，共同實踐「健康樂活N次方~」

國宴御廚雷議宗、型男主廚陳之穎，中醫界「美魔女」吳明珠醫師，都應邀出席記者會，大方分享私藏的養生秘訣，並精心準備「爆紅料理」，在現場進行PK。

記者會上，型男主廚陳之穎準備的是「紅運當頭好彩頭」，以醃漬紅蘿蔔與洛神花入菜。他強調：「紅色蘿蔔、收視多多！」

國宴御廚雷議宗也不甘示弱，精心烹調「當紅炸子雞」，火紅的烤雞搭配紫心芋頭，祝賀節目紅到發紫！

吳明珠醫師則帶來紅龍果、蘋果、甜紅椒組合的「艷紅三寶」蔬果籃，解釋說：「蘋果含豐富果膠、不傷胃，火龍果清熱，還可潤肺、潤腸，甜紅椒則可潤心火，多吃有益。」她還分享養生祕方，強調每天必多喝水、吃巧克力，尤其少不了可養生又預防失智的核桃。

主持人張雅芳也不落人後，利用紅藜飯、小米、糙米等五穀做成可紅到外太空的「蒸蒸日上」。她邊做邊說：「只要再加點蘋果丁、檸檬丁、淋上些許麻油，做成飯糰也很方便，而像是梨子、玉米、堅果也可加入攪拌，吃起來特別健康清爽。」

(旺報)