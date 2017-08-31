中市推動「城食森林」 建案吹空中菜園風

世界不動產聯盟開發商暨投資者理事會主席張麗莉（左二）表示，「城食生活」型態成為近年來的趨勢。（盧金足攝）

台中市建商搭上「都市農夫」風潮，主打空中菜園，以城食生活接軌合宜住宅。（盧金足攝）

台中市府推動「城食森林農夫學院」，暑期規畫「蔬菜美學」課程，將「菜園變花園」，讓學生可以當個稱職「城市農夫」，建商也搭上「城食」風潮，新推案主打空中菜園，以城食生活接軌合宜住宅。

世界不動產聯盟開發商暨投資者理事會主席的張麗莉表示，合宜住宅形式慢慢成為建商規畫的目標，「城食生活」的型態更是近年來的趨勢，她在任期之內，會努力宣達合宜住宅的未來性與需求性，希望將綠建築與節能的環保意識，推廣到世界各地。

台中市府低碳城市推動辦公室目前台中市已經有11處的城食森林示範基地，自主設置的也達到155處，推估整體減碳量約1038公噸，相當於10萬棵喬木固碳量，建商的新推案也響應開闢空中菜園，讓住戶享受都市農夫樂趣。

張麗莉說，在北屯崇德商圈新推出的「仁美臻邸」建案，規畫時突破以往的一些模式，希望帶入一些更生活感設計與城食的概念」，且對建案周圍鄰里環境特別重視，從幾年前的「怡臻邸」為鄰房美化壁面、為鄰近的市場改善空間、廁所等。

今年更為新案「仁美臻邸」的鄰近民房進行壁面彩繪，龍寶建設董事長張麗莉表示，雖然彩繪壁畫會花上不少時間和費用，但能達到共好環境，就是友善鄰里。

張麗莉打造「平實好宅，城食生活」，仁美臻邸規畫雙棟四併建築，總戶數115戶，包含3 個店舖，坪數42到71坪，除了TeaHouse、媽媽教室、視聽室、戶外泳池、健身房、閱覽室等公設。

此外，還為中庭花園保留幾棵基地原有的老果樹，頂樓設置菜圃區，讓住戶能夠依照意願認養，體驗親手栽種、自給所需的滿足喜悅，加上大量退縮的步道、景觀綠地，整座社區就猶如一座充滿趣味的城食森林。

(中時)