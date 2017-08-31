又降價了！無印良品700樣商品 平均調降15％
近年日商來台商品有漲有降，也有選擇退出市場的商家品牌，上月大創就為了實際營運成本而漲價達25%，而MUJI無印良品就反其道而行，今公布本年第2波調整價格的消息，此次超過700樣品項含括在降價商品中，平均調降幅度約為15%左右。
無印良品表示，因近年氣溫溫差大，因此圍巾、披肩類的配件需求增加，而同時因店數及商品增產，調整成本的空間就直接回饋給消費者，當中調降幅度最高的，正是準備11月上市的新品羊毛織花圍巾，高達54%的降幅，新價格450元，比原價便宜了540元之多，而主打採有機綿製的T恤、內衣褲及襪子也降價達13%到30%左右，希望吸引消費者注重時尚之餘，也兼顧環保，友善對待地球。
至於家具及家用品中，廚房用品像不鏽鋼瀝水籃的的降幅約10%到25%，而家具方面則有組合床台、自由組合層架等選擇，雖說只有約10%左右的降幅，但像LD兩用桌，就足足降價2880元，新價格為1萬1400元，約達8折優惠，搭配百貨周年慶等優惠，將有折上折的優惠格價。
(中時)
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