又降價了！無印良品700樣商品 平均調降15％

MUJI無印良品 羊毛織花圍巾，採用100％羊毛織成的溫暖圍巾。（MUJI無印良品提供）

MUJI無印良品LD兩用桌，將客廳餐廳兩用桌高度降為60cm，房間就顯得較寬敞。（MUJI無印良品提供）

MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱35L，新調整止滑輪鎖，並將轉動式的設計變更為按壓式按鈕。（MUJI無印良品提供）

MUJI無印良品 女裝有機棉棉織襯衫，使用靛藍色染料染製出的織線，並施以水洗加工。（MUJI無印良品提供）

近年日商來台商品有漲有降，也有選擇退出市場的商家品牌，上月大創就為了實際營運成本而漲價達25%，而MUJI無印良品就反其道而行，今公布本年第2波調整價格的消息，此次超過700樣品項含括在降價商品中，平均調降幅度約為15%左右。

無印良品表示，因近年氣溫溫差大，因此圍巾、披肩類的配件需求增加，而同時因店數及商品增產，調整成本的空間就直接回饋給消費者，當中調降幅度最高的，正是準備11月上市的新品羊毛織花圍巾，高達54%的降幅，新價格450元，比原價便宜了540元之多，而主打採有機綿製的T恤、內衣褲及襪子也降價達13%到30%左右，希望吸引消費者注重時尚之餘，也兼顧環保，友善對待地球。

至於家具及家用品中，廚房用品像不鏽鋼瀝水籃的的降幅約10%到25%，而家具方面則有組合床台、自由組合層架等選擇，雖說只有約10%左右的降幅，但像LD兩用桌，就足足降價2880元，新價格為1萬1400元，約達8折優惠，搭配百貨周年慶等優惠，將有折上折的優惠格價。

(中時)