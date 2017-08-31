執行率衝擊投票率？林佳龍拚建設有感
盧金足／台中報導
台中市長林佳龍拚連任，主打政績牌，經過上任後調整修正的陣痛期，明年即將舉行市長選舉，建設成果如何讓人民「有感」，執行率影響投票率，更要加把勁。
被視為林佳龍建設亮點的工程，包括綠川水岸廊道工程，進度55％，預計明年春天完工， 柳川第1期水岸工程，從台灣大道至民權路橋進度100％，已開放參觀，吸引很多民眾包遊覽車來參觀，連外縣市首長都來取經。
預計明年底前試營運的捷運綠線進度72％，而市府營造站上國際舞台盛會的2018台中世界花博，舉行時間正值市長選舉，對林佳龍而言，成功與否，也有如這次台北市長柯文哲辦世大運的加分考驗。
花博明年11月開幕，市府緊盯進度，后里森林園區21.6％、后里馬場園區24.8％；外埔園區：1期整地工程31.82％；2期景觀工程34.04％；豐原葫蘆墩園區1到4區21.2％、第5區36.29％，距離花博僅1年多需上緊發條。
重大公共建設期程相對較長，新聞局長卓冠廷認為，104年總執行率21.05％，即為經過全盤檢討後的結果，可接受公評
，到105年結算總執行率已達50.55％。
目前林佳龍在各項民調都完勝對手，但台中屬都會區，選民理性，除了選舉氣氛的激情，最後還是要回歸施政績效，保持高漲聲勢之外，向選民交出硬底子的成績單，有了數字會說話的建設執行率，才會讓選票更給力。
(中時)
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