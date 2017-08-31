陳菊：前瞻計畫對高雄未來30年很重要
立法院今天凌晨三讀通過前瞻基礎建設第1期特別預算案，包括高雄捷運黃線第1期、紅線延伸到路竹等都在基礎建設內，市長陳菊今天出席社團領袖研討交流活動，表示，立法院通過前瞻計畫，對未來高雄30年的發展很重要。
由市府社會局主辦的「社團領袖研討交流活動」今天在高雄展覽館舉行，有工商、自由職業及社會團體等社團領導者約200人參加，陳菊報告多年來施政成果及未來高雄發展前景，更暢談前瞻計畫，神情愉悅。
她強調，高雄基礎建設計畫，包括軌道計畫納入經過人口密集區的第3條捷運黃線，及提供北高雄發展基礎的紅線延伸到路竹、在興達港建設「高雄海洋科技產業專區」投入55億發展綠能發電、投資10億在亞洲新灣區建立「Fun Tech體感科技園區」等，會讓高雄有不一樣的發展。
陳菊說，過去產業佈局都沒有高雄，沒有平衡發展，國家頭重腳輕，人口都往中北部發展，譬如高雄沒有科學園區，路竹科學園區與南科差不到10分鐘車程，發展卻差很多，期盼中央支持路竹科學園區能獨立出來，持續推動高雄產業轉型升級，積極爭取創新產業，為高雄年輕人創造就業機會。
她也說，多年來已建造14座滯洪池，滯洪量增加到300萬噸，解決區域淹水問題，高雄已成為「海綿城市」。
(中時)
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