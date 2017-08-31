賴昭貴、蔡美燕校長獲教育部校長領導卓越獎
教育部公告「106年度校長領導卓越獎」獲獎校長名單，最後入選全國獲獎共計國小組11位、國中組5位及高級中等學校組4位，台南市新泰國小校長賴昭貴及民德國中校長蔡美燕獲此殊榮，將於9月8日接受教育部公開頒獎表揚。
「百年樹人」的教育工作是神聖使命，台南市今年教育部校長領導卓越獎，成績斐然。儘管近年少子化，但新泰國小在校長賴昭貴帶領下，新生人數逐年遞增，且近3年連續榮獲教育部營造空間美學及發展特色學校計畫優質獎、三好學校等殊榮，學校辦學績效卓越，獲得教育部校長領導卓越獎，實至名歸。
甫於8月榮退的民德國中校長蔡美燕，以「上善若水」為座右銘，發揮教育愛與專業精神，服務33年來始終以「學生學習權至上、家長教育選擇權第一、社區監督權優先、教師專業權尊崇」服務理念為磐石，曾獲「標竿100-九年一貫課程推手」、「教育部教學卓越獎」金質獎、銀質獎、「教育部師鐸獎」等，現再獲教育部校長領導卓越獎殊榮，表彰她對教育一路走來的付出。
(中時)
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