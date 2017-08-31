中市智慧城市設計競賽，新創團隊觀摩水湳園區

台中市智慧城市設計競賽9／7決賽， 新創團隊今天觀摩水湳園區。（盧金足攝）

「台中市智慧城市週暨創意設計競賽」9月7日進行決賽，市府今天邀請入圍決賽的新創團隊，走訪精密機械園區、水湳智慧城中央公園及水資中心等指標型基地，盼藉由實地體驗，深入了解智慧設計概念。經發局長呂曜志指出，此次入圍作品大多聚焦水湳智慧城應用，市府接續將舉辦培訓工作坊，與新創團隊一同打造台中智慧生活。

為讓新創團隊更加了解智慧城市概念，呂曜志帶領入圍決賽的選手們前往參訪台中市智慧示範場域。行程首站抵達台中精密機械園區的「智慧製造試煉場域」，該示範場域由市府媒合經濟部與工研院，建置800坪廠房，未來除吸引業者進駐，也規劃作為大專校院、高職的實習工廠，並購置國產智慧工具機等軟硬體設施，提供航太零組件、金屬運具、水五金、手工具等八大產業智慧產業，製造練兵機會。

另外，新創團隊也到水湳智慧城的中央公園至高點，俯看水湳智慧城實景全貌，隨後前往水資源回收中心，聽取水湳智慧城及大車站計畫簡報，與經發局、都發局、水利局、資訊中心和建設局等局處代表交流座談。

呂曜志表示，本次入圍決賽的優秀團隊中，很多有創意的作品皆以水湳智慧城的未來應用做發想設計，藉由今日安排實地體驗，提供入選團隊更多計畫資訊，也為接續展開的專業培訓工作坊暖身。新創團隊的提案，都將納入市府水湳智慧城、大台中車站計畫及其他智慧城市建設的參考。

(中時)