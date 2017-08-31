80歲阿姑看到老公偷吃證據！周遊兒：我媽崩潰了！

周遊與老公李朝永過去焦孟不離。（資料照片）

80歲的製作人周遊（阿姑）與小11歲的導演老公李朝永，向來總愛以鶼鰈情深形象現身公開場合，但過去9個多月，卻因李朝永跟獅子會張姓女獅友過從甚密，兩人大鬧離婚。周遊的小兒子張志群8月31日透露手上已握有李和女獅友進旅館開房間的照片及影片證據，坦言阿姑看到後「崩潰了」，並透露阿姑昨下午已向律師友人請教下一步該怎麼做，也不排除聲請離婚。

張志群說，阿姑雖是武則天強硬性格，但真的很愛李導演，對他仍放不下，雖然氣得要命，還是哭著對兒子說：「他對我再不好，再怎麼騙我，但我半夜睡一半轉過去，看到空著的枕頭還是很難過。就算只有一個空殼子、晚上有人照顧我也好啊！」

張志群表示，自從9個多月前，他發現李朝永跟女獅友的曖昧Line對話並揭發此事後，李就一直在外面控訴自己是被陷害的，說他跟哥哥馮凱是為了爭奪財產才會故意陷害他，還一直對阿姑洗腦，導致阿姑也一度懷疑自己兒子。期間李朝永說他只跟對方出去2次，還剃頭發誓絕對不會再跟對方見面，但8月30日，阿姑看到「好心人」提供的兩人開房間證據，李還硬凹說那是兄弟倆假造的照片，阿姑才替兒子覺得委屈，也開始考慮要找律師研究下一步怎麼走。

當阿姑看到老公持續出軌證據後，難過地對兒子說：「我都80歲了，再活也沒幾年了，怎麼還要面臨這種事？連一個可以陪我走到最後的對象都沒有？為什麼不能好好過剩下的日子？」

李朝永被問與張女約會畫面曝光，生氣表示：「沒有那回事、鬼扯淡！阿姑不會離婚，除非是張志群說的！」說著說著大罵起張志群忘恩負義，「我養了他36年，學腳踏車、摩托車、開車都是我教的，這小鬼憑什麼當發言人發表意見？他王八蛋、恨不得我們離婚」，他說前一天早上才帶阿姑去看眼科，兩人一直都有保持聯絡。並感嘆兩人一起38年了，「一個80、一個70，還能活多久？好不容易可以好好過日子，卻變成這樣！」

張志群聽說自己被罵忘恩負義的王八蛋，無奈表示早就被當面罵過，當時他就回李：「你對不起我媽，難道我要瞞著我媽不講嗎？因為你對我有恩、有拉拔我，我明明知道你背叛我媽，還要裝作沒事？替你隱瞞我媽？」他強調兒子幫媽媽是天經地義，李背叛媽媽也是事實，「本來希望他如果真心悔改，和那女的斷了聯絡，不要再跟媽媽吵架，讓媽媽開心就好，但我媽真的不開心啊，這幾個月瘦了10幾公斤，做兒女的看到媽媽每天哭來哭去，能不管嗎？」

(中時)