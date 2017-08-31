5旬女子護酒駕「葛葛」 對員警開罵
68歲周姓老翁酒後騎機車載54歲黃姓女子，今天凌晨因未開車頭大燈及騎車搖搖晃晃，被警方攔查，但消極不配合酒測，黃女一開始為「葛葛」向警方求情，警方不為所動，黃女不滿竟飆罵警方，還自稱兩人都是山地九族原住民代表；警方當場開出拒絕酒測9萬元罰單，而黃女是否涉及妨害公務？警方將再視情節請她到案說明。
高雄市左營分局舊城派出所員警今天凌晨1點於左營區店仔頂路，攔查周男的機車，警方上前攔查就聞到周男身上有濃濃酒味與酒容，因此要對他實施酒測，但周男消極不配合。
黃姓女子不時親暱的叫著周男「葛葛」，向警方求情不成，周男仍拒絕配合，於是警方先請周男回派出所，到派出所後，警方再對周男實施酒測，但周男故意吹不出氣來數次，消極不配合。
警方當場告知周男拒絕接受酒測相關規定後，依法舉發，開9萬元罰單，並當場將機車移置保管，另要吊銷駕照3年，還得接受4小時道安講習。
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(中時)
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