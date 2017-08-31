日英高峰會談後發表共同宣言：譴責北韓、擬簽署FTA
日本首相安倍晉三31日與英國首相梅伊在東京赤坂迎賓館舉行高峰會談，並發表譴責北韓以及日英將在經濟、安保等領域加強合作的共同宣言。宣言中提及英國脫歐後，會將對日本企業的影響降到最低，日英也朝簽署自由貿易協定(FTA)做準備。
日英共同宣言指出，北韓8月29日試射彈道飛彈越過日本上空乃荒謬絕倫的挑釁行動，對日本的安保造成史無前例的重大威脅。日英兩國對此一違反聯合國安理會決議的暴舉，並以最強烈的表現譴責北韓。
宣言中還強調，日英兩國合作對抗此威脅的同時，將力促國際社會各國共同合作，加強對北韓施壓、制裁，力促聯合國安理會表決出新的有效決議。
梅伊在會談一開始主動提及，「英國已朝脫歐做準備，但仍必須加強包含貿易在內的英日關係。」共同宣言中記載，兩國為促進貿易與投資，將設置新的作業部會。兩人支持於7月達成大致協議的日英經濟夥伴協定(EPA)，且英國脫歐後，日英將儘速建構新的經濟夥伴關係，朝簽署日英FTA做好準備。
梅伊31日上午在日本防衛大臣小野寺五典的部同下，赴神奈川縣參訪日本海上自衛隊橫須賀基地，並搭上海自最大的護衛艦「出雲號」。小野寺說明，出雲號是舊日本海軍使用的巡洋艦，在英國建造，曾在日俄戰爭中打勝仗。
日英去年11月在青森縣舉行航空自衛隊和英軍戰鬥機的聯合軍演，那是除了美國之外，首次與他國在日本國內舉行聯合演習。兩國還預定在今年內舉行由英日外交、國防部長出席的「英日安保諮商會議」(2加2會議)。
日本政府致力推動與英國的防衛合作，擬藉由梅伊訪日行向海內外誇示日英的「準同盟」關係。
(中時)
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