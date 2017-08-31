雲林61％學校傾向調漲午餐費 但僅19％真的漲
雲林縣教育處上學期末進行國中小午餐費調查，多達19所國中、96所國小家長同意調漲午餐費，但前天開學真正漲的只有9所國中、27所國小。有學校表示，每月調漲100元等於1餐只多5元，菜色改善不大，但漲200元對中產家庭又衝擊大。
教育部資料顯示，雲林縣學校廚房午餐費平均單價是32元，僅高於台南市31.66元，與桃園市32元同價，鄰近彰化縣34.97元、嘉義縣34.5元、嘉義市43.04元。
雲縣教育處進行全縣186所國中小家長對營養午餐漲價的問卷調查，調漲目標800元及1000元2種，多達115所（占全縣61%）家長同意調漲，但開學後真的敢漲的僅36所（19%）。
全縣35所國中有19所家長同意漲價（10所不同意），實際調漲僅9所；151所國小有96所家長同意漲（60所不同意），實際調漲僅27所。
漲價的多是學生少的小學校，大學校多維持原價，調漲幅度不一而足，有原價500元調為600元、650元、700元，也有原價600元調為700元、800元，最高的是西螺國中從650元漲為850元。
西螺鎮文昌國小從每月500元漲為700元，校長梁博雍表示，該校自行採買食材，500元是全台超低價格，僅高於免費，95%同意一次漲足為700元，水果從1周1次變為2次，副食增加果汁或乳品，菜色活潑讓學生更愛吃。
斗六市鎮西國小維持每月600元未漲，校長張景哲表示，一年半前才漲為600元，若再漲100元看不到效果，漲200元負擔又太大，家長希望再觀察看看。
教育處表示，有些學校午餐長期結餘不足，物價又上漲，漲不漲價尊重校方與家長決定。
(中時)
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