英雄大遊行維安逗陣行！ 中央安全指揮中心一路相伴
世大運風光閉幕，今(31)日為台灣健兒舉辦的「台灣英雄大遊行」，世大運中央安全指揮中心指揮官、內政部長葉俊榮，特別指示常務次長邱昌嶽（兼副指揮官）、警政署長陳國恩（兼執行官）進駐中央指揮中心，指示世大運閉幕不代表專案工作結束，除嘉勉進駐中央指揮中心各單位同仁連日來的辛勞外，並請大家仍續費心本次大遊行活動及各國選手遊覽觀光，直到離境前的安全維護，讓世大運中央安全指揮中心的任務真正完美劃下句點。
內政部表示，活動從總統府凱達格蘭大道前為起點，途經忠孝西路、忠孝東路一至三段等，最後抵達終點台北市政府前廣場。沿途除有大批熱情民眾夾道歡迎外，另有各項表演進行。活動全程實施彈性交通管制，並加強沿線疏導與違停排除等勤務，已事先商請警察廣播電台等公眾傳媒加強宣導，請民眾配合指揮或提前改道。
內政部指出，這次活動全程長約8.8公里，有數萬名群眾夾道歡迎。為有效維持沿線秩序，規劃了將近1200名員警到場進行維安與交通疏導，除北市警局在沿途部署了800名警力作為安全維護與交通管制疏導外，同時由警政署加派360名機動保安警力前往支援，並透過CCTV及M-Police系統即時影像，全程監看掌握，應處突發事故，確保整個活動圓滿成功。
(中時)
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