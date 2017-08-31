中元普渡這樣拜 吉利開運兼顧營養

影音取自中天新聞

民俗月的重頭戲就是中元普渡，祭拜好兄弟，供桌上少不了三牲四果還有各種零食餅乾，其中水果百百種，究竟該怎麼挑選？

中元普渡小撇步 (圖／中天新聞)

綠色類招正財、黃色類招偏財，都是適合普渡的供品，而且從營養的角度來看，祭拜時多使用油炸三牲，不但熱量高，在高溫下擺久了也有變質的危機。營養師表示這時候多吃點營養密度高的水果，對於腸胃保健相當有幫助。

利用奇異果等水果，低GI、富含膳食纖維的特性來促進腸道蠕動，加速分解蛋白質，可以改善大魚大肉後的腸胃不適。不過營養師也提醒，飲食均衡適量才是保腸健胃的王道。

(中天)