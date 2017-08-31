台中國際動畫影展公布片單 陸、美動畫《搖滾藏獒》來台展映

美國與大陸合作的動畫片《搖滾藏獒》，邀請眾多好萊塢巨星獻聲。（台中國際動畫影展提供）

2017台中國際動畫影展今天（31日）公布最新片單，特別邀請美國與大陸攜手合作的《搖滾藏獒Rock Dog》及法國資深導演尚拉吉奧（Jean-François Laguionie）的最新作品《海邊的露易絲Louise by the Shore》來台首映，讓觀眾體驗動畫的精彩魅力。影展同時宣布本屆將策畫「角色方程式：動物不正經」和「變動的世界觀：奇異家庭」兩大主題單元，邀請觀眾10月13日至17日買票進場觀賞精彩作品。

中國際動畫影展節目總監石昌杰表示，因應影展競賽單元轉型為國際競賽，觀摩單元也將以嶄新思維作設計，為了給台灣動畫創作者正面刺激，特別針對動畫製作中相當重要的角色設計與世界觀構成設立常設主題，今年分別以「動物」和「家庭」作為主題，邀請共17部海外作品觀摩。

《搖滾藏獒》是曾參與《玩具總動員》系列和《蟲蟲危機》等片的艾希‧布萊南首部執導的動畫長片，改編自大陸歌手鄭鈞所創作的同名繪本。在奧斯卡金像獎以《進擊的鼓手》拿下最佳男配角的J.K.西蒙斯，在新片《搖滾藏獒》「化聲」為個性剛硬的藏獒首領，要求路克‧威爾森飾演的兒子「波帝」繼承父業，成為山村的守衛，但「波帝」卻因意外接觸搖滾樂，從此開啟音樂夢，不顧父親反對，毅然決然離開家鄉拜師學藝，展開一場大冒險。該片還邀請英國喜劇演員艾迪‧以札德和《恐龍尤物》新生代女星梅惠‧特曼獻聲。

(旺報)