「三航兩岸一起飛」，創新旅遊產品8天就可遊雙省

三航兩岸一起飛讓大陸雙省旅遊更輕鬆。圖：業者提供

為了提供市場更豐富多樣性的大陸旅程，中國南方航空攜手廈門航空和四川航空，自今年5月起，集合3航航點優勢，創立「3航2岸1起飛」產品，推出多款雙點進出亮眼行程，透過不同點進出，再搭配高鐵，免去轉機或拉車，8天就可暢遊雙省。經過數月測試，成功打造大陸旅遊創新產品。

目前三航打造市場獨一無二的全新雙點進出產品主要包括南航上海每天1班搭配廈門航杭州每周1班的江南遊；南航武漢每周1班搭配四川航重慶每周3班，松山起飛的長江三峽遊；南航貴陽每周1班搭配四川航昆明每周3班的雲貴高原線。

三項產品目前每周各設定出1團以上，到9月底已經收到十多團。除了市場上較孰悉的江南遊及長江三峽行程收客熱銷外。昆明+貴陽的雲貴全新產品也展露頭角，7月份的首發團更受到領隊及旅客的好評。

雲貴首發團領隊呂淑芬表示，過去想體驗大陸雙省遊，需動輒10天以上，因天數長也較難適用一般上班族。而昆明+貴陽雙點進出，搭配體驗滬昆高鐵，8天便能暢遊雲貴雙省，堪稱大陸遊天數性價比第1名。

3航聯手出擊，航點多元，且能自由穿梭；2點進出，直航免去轉機或拉車；起出遊，1次體驗兩家航空公司，暢遊絕美山水。

上海、杭州雙點直航，上海加上杭州為江南傳統經典路線，遊覽上海外灘、胡雪巖故居、南潯古鎮、寒山寺等；不能錯過的還有西湖遊船以及上海迪士尼樂園體驗。

重慶、武漢雙點直航，南航武漢+四川航空重慶航點，是市場上唯一可以同時操作長江三峽上下水的產品。乘坐移動的豪華五星級遊船，暢遊世界景觀及歷史景觀長江三峽飽覽人文景觀三峽大壩；遊覽集山城、霧都、美食、夜景等多項美譽的重慶；遊覽世界上唯一可乘船遊覽的大峽谷以及世界最大水利發電站—三峽大壩。

貴陽、昆明雙點直航，四川航昆明+南航貴陽包裝出雲貴高原產品，途中還安排搭乘高鐵，一次領略兩大省份之美。景點包括：「天龍屯堡古鎮」，在元代，此處就是有名的順元古驛道；「龍宮，為大陸國家級風景名勝區，景區以溶洞、洞穴、瀑布為主體；「黃果樹大瀑布」，為大陸國家4A級景區，是亞洲最大的瀑布；「東川紅土地」，景象比巴西紅土地更為壯美。

(工商)