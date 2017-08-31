美國7月個人支出 創4月以來最大月增幅

美國商務部周四公布，7月個人支出較6月增加0.3％，創下4月以來最大增幅。7月個人所得也較6月增加0.4％，創下2月以來最大增幅。

由於美國經濟產值有三分之二仰賴消費支出，因此周四報告令外界看好下半年經濟加速成長。美國先前公布第2季國內生產毛額（GDP）季增年率3％，如今分析師預期第3季GDP也將達到相同成長率，甚至有可能高於3％。

(工商)