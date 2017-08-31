結合崑曲與舞踊、三味線的台日共同創作將搬上台日舞台
國立傳統藝術中心國光劇團與日本橫濱能樂堂合作的《繡襦夢》台日共同製作計畫，8月31日在東京的台灣文化中心舉行簽約儀式，預計2018年6月於橫濱能樂堂首演，2018年9月於台灣戲曲中心公演。
在文化部與台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心的媒合下，橫濱能樂堂館長中村雅之邀請國光劇團合作，雙方將崑曲結合日本的舞踊、三味線傳統藝能，進行跨國界、跨文化的創作。
中村與國立傳統藝術中心主任吳榮順31日在東京的台灣文化中心簽署合作意向書，台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙、台灣文化中心主任朱文清、國光劇團團長張育華等共同出席。
朱文清表示：「台灣文化中心扮演對日本文化交流平台，在視覺、表演藝術、影視音領域都已累積許多合作經驗，戲曲與傳統藝能的合作則是頭一回。」「非常期待看到《繡襦夢》的問世，讓台日兩地觀眾對彼此的傳統戲曲藝能都有更多的認識。」
吳榮順則指出，京崑戲曲和日本的能劇、歌舞伎、舞踊、三味線等傳統藝能，都是屬於全人類共同的非物質文明瑰寶。選取與能劇故事《松風》相呼應的中國古典故事《繡襦記》，確定以崑曲與舞踊、三味線、偶戲合作的表現形式到完成劇本及作曲，迄今已歷時兩年，其間的溝通與磨合過程非常辛苦，但也是最可貴的創作激盪。
(中時)
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