福特級第3艘航艦開工 將命名為企業號
美國亨廷頓英格斯工業(Huntington Ingalls Industries)星期四切開了第一塊鋼板，這是企業號航空母艦( CVN-80,USS Enterprise)的造艦儀式，企業號是福特級的第三艘，表示這型航艦的工藝技術已逐漸成熟。
海軍科技(.naval-technology)報導，企業號的造艦儀式是紐波特造船廠(newport shipyard)切割了35噸的鋼板，表示這艘新一代核動力航空母艦就此開始建造。當天，紐波特造船的新聞總裁珍妮佛．柏衣金 (Jennifer Boykin)特別開了一個小玩笑，她說：「有了這艘船，我們將勇敢地邁向未知的境地。」她是引用著名科幻作品「星艦奇航記」(STAR TREK)的開場台詞，因為這部作品的主角艦就叫企業號。
除此之外，柏衣金也介紹企業號的設計與建造也有很多改進，她說：「新的企業號(CVN-80)與它的前輩(CVN-65)一樣，具有畫時代改革的意義，CVN-80將採用數位化技術建造，而不是傳統的手繪圖紙。我們應用更多的電腦計算，許多工作都是是在室內進行，使我們的工作人員更有效率，也更不受天氣影響。」
柏衣金所說的前輩是指1958年開工，1960年完工的CVN –65企業號，它是世界上第一艘核子動力航空母艦，也最為人們所熟知。
目前福特號(CVN-78)航空母艦正在海試階段，第二艘福特級是約翰F甘迺迪號（CVN 79,USS JFK）建造進度已達50％。福特級的自動化程度很高，所以所需艦員名額可能會比尼米茲級來的少，這也有助於降低營運成本，福特級的營運成本約可減少40億美元。
按表定，新的企業號在完工以後，可能會取代目前的尼米茲號(CVN-68)，這是以美國海軍仍是維持10艘航空母艦規模的評估。
(中時電子報)
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