悚！衝人氣搶商機 直播現宰鱷魚秀

網路直播拍賣海產商機大，一個晚上成交價動輒十多萬元，為了搶分這塊大餅，竟有業者出怪招，打出現宰鱷魚的噱頭，先在臉書直播賣海產、牛肉等高價商品，賣了一整晚關子，最後在直播上拿電鋸支解鱷魚，血腥場面嚇壞民眾。

主持人大剌剌預告。要在直播中現殺鱷魚秀競標拍賣，還強調是人工養殖，並無違法，但到了直播當天，主持人從晚上7點開賣鱈魚、牛小排、龍蝦、澳洲和牛，等了4個多小時，到凌晨12點多，鱷魚終於現身，主持人在前面賣魚，一旁師傅同步支解鱷魚。

直播中傳出陣陣電鋸聲，但因為宰殺過程太血腥，驚悚過程也把民眾嚇壞，大罵主持人違法，受到網友抨擊，主持人氣炸反駁，但其實這樣的行為很可能已經觸犯動保法。

悚！衝人氣搶商機 直播現宰鱷魚秀

踩在法規灰色地帶，主打現宰鱷魚就是為了衝人氣，海產店找對主持人，直播一次4小時起跳，賣的商品五花八門，成交數量可以高達五、六十筆，一個晚上營收高得驚人。直播拍賣競爭激烈，業者為了攬客出奇招，但現宰動物除了觀感不佳，要是因此觸犯法律可就得不償失。

(中天)