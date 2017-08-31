日本青森縣副知事 率團包機訪台中
日本青森縣副知事青山祐治，31日帶領約150位代表包機直航台中，觀旅局長陳盛山前往機場迎接時表示，台日交流已有多項合作成果，未來希望朝向兩地定期包機目標邁進，進一步強化日本旅客「中進中出」旅遊模式。
青森縣代表團今日下午抵達台中機場，將參觀台中國家歌劇院、彩虹眷村、高美濕地、逢甲夜市、谷關溫泉等知名景點，並參訪中部科學工業園區、捷安特旗艦店，進行為期4天的產業交流。
陳盛山表示，去年台日雙方旅客互訪人次突破6百萬大關，觀光是讓雙方人民彼此熟悉與認識的最佳方法；而去年12月與日本青森縣、平川市簽定城市友好交流協定成為合作利基，青森縣將參加2017溫泉好湯嘉年華，明年2月，青森縣平川市頗負盛名的「扇形睡魔花燈」，將參加2018中台灣元宵燈會展出，屆時台灣民眾將能在台中一睹高達5公尺的巨型睡魔花燈風采。
陳盛山指出，台中市境內有許多日式古蹟建築，也有山海的自然景觀與現代化的城市風貌，相信這些豐富的觀光資源與歷史連結，必能滿足日本朋友們的旅遊期待。他也期待透過彼此的努力，促成台中市與青森縣定期包機的開通，使兩地人民的旅遊往來更加便利，進而帶動兩地城市交流與觀光產業的蓬勃發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。