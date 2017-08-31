日本青森縣副知事 率團包機訪台中

青森縣150名日客包機來台中，市府觀光旅遊局熱烈歡迎。（觀旅局提供）

青森縣150名日客包機來台中，市府觀光旅遊局熱烈歡迎。（觀旅局提供）

青森縣副知事青山祐治(前排左五)率領產官業界來台中，觀旅局長陳盛山熱情迎接（前排左六）。（觀旅局提供）

日本青森縣副知事青山祐治，31日帶領約150位代表包機直航台中，觀旅局長陳盛山前往機場迎接時表示，台日交流已有多項合作成果，未來希望朝向兩地定期包機目標邁進，進一步強化日本旅客「中進中出」旅遊模式。

青森縣代表團今日下午抵達台中機場，將參觀台中國家歌劇院、彩虹眷村、高美濕地、逢甲夜市、谷關溫泉等知名景點，並參訪中部科學工業園區、捷安特旗艦店，進行為期4天的產業交流。

陳盛山表示，去年台日雙方旅客互訪人次突破6百萬大關，觀光是讓雙方人民彼此熟悉與認識的最佳方法；而去年12月與日本青森縣、平川市簽定城市友好交流協定成為合作利基，青森縣將參加2017溫泉好湯嘉年華，明年2月，青森縣平川市頗負盛名的「扇形睡魔花燈」，將參加2018中台灣元宵燈會展出，屆時台灣民眾將能在台中一睹高達5公尺的巨型睡魔花燈風采。

陳盛山指出，台中市境內有許多日式古蹟建築，也有山海的自然景觀與現代化的城市風貌，相信這些豐富的觀光資源與歷史連結，必能滿足日本朋友們的旅遊期待。他也期待透過彼此的努力，促成台中市與青森縣定期包機的開通，使兩地人民的旅遊往來更加便利，進而帶動兩地城市交流與觀光產業的蓬勃發展。

(中時)