男子違停 遭警查獲毒品

詹姓男子將機車違停紅線，警方盤查。（呂素麗翻攝）

詹姓男子將機車違停紅線，警方盤查，意外查獲毒品及吸食器。（呂素麗翻攝）

高雄市詹姓男子前天將機車違停在三民區建國路超商前紅線，正值長明派出所巡邏員警林峻民在該路段取締交通違規，詹男遇警盤查開單時，神色慌張的向警方表示，自己剛從超商買早餐出來，只是臨停一下下，要馬上離開。

警方見廖男（40歲）說話時支支吾吾神色異常，急著牽車離開現場，依辦案經驗直覺該名男子態度過於緊張，說法避重就輕。

警方進一步查證後，果然在詹嫌隨身攜帶包包內查獲安非他命1小包(毛重1.5公克)及吸食器1組。

詹男表示，他從沒因為攜帶毒品被警方查獲過的經驗，所以才很緊張，以為自己被警方盯上；當他得知自己只是因為小小交通違規警方才找他，大嘆有夠倒楣；警方訊後，依毒品危害防制條例將詹男移送偵辦。

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(中時)