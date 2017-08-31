男子違停 遭警查獲毒品
高雄市詹姓男子前天將機車違停在三民區建國路超商前紅線，正值長明派出所巡邏員警林峻民在該路段取締交通違規，詹男遇警盤查開單時，神色慌張的向警方表示，自己剛從超商買早餐出來，只是臨停一下下，要馬上離開。
警方見廖男（40歲）說話時支支吾吾神色異常，急著牽車離開現場，依辦案經驗直覺該名男子態度過於緊張，說法避重就輕。
警方進一步查證後，果然在詹嫌隨身攜帶包包內查獲安非他命1小包(毛重1.5公克)及吸食器1組。
詹男表示，他從沒因為攜帶毒品被警方查獲過的經驗，所以才很緊張，以為自己被警方盯上；當他得知自己只是因為小小交通違規警方才找他，大嘆有夠倒楣；警方訊後，依毒品危害防制條例將詹男移送偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。