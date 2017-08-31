巴基斯坦已故女總理遇刺案10年後終宣判 5嫌無罪釋放

巴斯基坦反恐法院，31日對前總理班娜姬‧布托10年前遇刺身亡案，進行初審判決，5名被控與巴國反政府游擊組織塔里班關係密切的嫌犯，因證據不足全獲無罪釋放；而2名被控未能預防行刺悲劇發生的警官，則被判17年徒刑。法院也宣告前總統穆夏拉夫有罪，並簽發無限期逮捕令。

2007年12月27日，布托返回巴國，以在野「巴基斯坦人民黨」領導人身分，準備第三度參加大選。她當天傍晚結束在伊斯蘭城近郊拉瓦品第市的國會下議院選舉造勢大會後，遭1名武裝男子開槍行刺，並發動自殺炸彈攻擊，班娜姬頭、頸與胸部中彈慘死。

(中時)