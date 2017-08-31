林予晞拒「靠爸」 入圍金鐘視后！

林予晞今年母親節唯一一次與父母公開同台。（資料照）

林予晞與《必勝練習生》入圍金鐘視后。（取材臉書）

林予晞的爸爸林錫輝在首爾電視展台灣館前留影。（明悅提供）

林予晞的爸爸林錫輝率團出席首爾電視展。（明悅提供）

林予晞的爸爸林錫輝率團出席首爾電視展。（明悅提供）

第17屆「韓國首爾電視展BCWW」正在首爾舉行，台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝也率領台灣影視團隊參與，31日他在台灣館一一介紹各家影視業者，被問到女兒林予晞入圍「金鐘52」女主角獎，他難掩「星爸」喜悅，開心表示，其實每個藝人都很努力，但很多人可能一輩子都不會被看見，「予晞比其他人幸運的是，她努力了兩年就被看見」。

林錫輝表示，其實女兒入圍他是接到二手消息，「予晞當天在家洗衣服，好友溫貞綾打給報喜，她聽到自己入圍，馬上打電話告訴我，我沒想到這麼快的時間，她就得到評審的青睞，但是全家人還是替她覺得開心，也覺得很幸運」。

他回憶，林予晞拍《必勝練習生》時，因為之後有大陸戲劇邀約，拍攝檔期被壓縮，所以劇組特別趕拍她戲份，她連續兩周每天只能睡2小時，回家還要勤讀劇本、背台詞，後來累到發燒，但吃退燒止痛藥仍繼續上陣，她卻連唉也沒唉一聲，「她竟然累到連在平地走路都會跌倒，看在父母眼裡非常心疼，但這是每個藝人都要付出的代價」。

他說，女兒出道當藝人一直想避免被說「靠爸」，向來禁止爸媽去探班，她第一次擔綱女主角演出《春梅》時，他還刻意拜託熟識的記者不要提女兒的家世背景，劇組上下都不知道她是誰的女兒。他表示，這行業本來就是無法靠關係，能不能走紅，除了命，還要有觀眾緣，畢竟隨便一部戲投資就要幾千萬，關係再好也無法讓電視台就冒險。他很開心女兒靠著自己的努力被評審看見，讓身為星爸的他也為女兒驕傲。現在他帶著台灣影視圈走向韓國、邁進國際市場，「我能為台灣影視業多開一條路，也等於在幫女兒多開一條路」！

他也認為，本屆金鐘獎入圍名單兼顧藝術與市場，實在有利於提昇台劇的品質與海外版權銷售。

今年韓國首爾電視展吸引了50個國家、300個參展單位、7500人次參與，台灣文化部影視及流行音樂產業局這次參展的作品呈現出多元文化的特色與風貌，文化部影視局為了台灣影視業者開拓海外市場，接下來11月將進軍新加坡，以全新主動、全面接觸，善用台灣優勢，期待這一股新活力為影視產業帶來共贏模式。

(中時)