Airbnb：中國成為其他金磚國家的主要遊客來源國

中新社報導，Airbnb愛彼迎今天在北京發佈的一份報告指出，中國大陸遊客對金磚國家旅遊貢獻最大，80、90後成為中堅力量。總體來看，過去一年，546萬人次房客入住了金磚國家的Airbnb房源，為當地房東創造了4.67億美元的收入。

具體來看，在五個金磚國家中，中國是前往其他金磚國家的最主要遊客來源，佔到金磚國家間往來遊客數量的43%。同時，中國房客的平均年齡低於其他金磚國家，80、90後房客佔絕大多數。過去一年，超過210萬中國80後、90後房客通過Airbnb出國旅遊，為海外房東帶來了高達2億美元的收入。

報告特別指出，中俄遊客往來密切，凸顯民間往來昇溫。通過Airbnb前往中國的俄羅斯遊客數量最多，在所有金磚國家遊客中佔比達44%，俄羅斯房客在中國房源的入住時間也是最長的。

同時，入住俄羅斯房源的中國房客總數也超過了前往其他金磚國家的房客人數，在金磚國家遊客總數中佔比高達85%，俄羅斯房東通過接待中國房客所獲得的收入佔到接待所有金磚國家房客收入的78%。

本次報告是基於2016年8月至2017年7月，Airbnb平台來自金磚國家、前往金磚國家，以及在金磚國家間旅行的數據進行分析的。

(中時)