稅改計畫　衝擊美公司債市場

華爾街日報報導，共和黨計畫對企業縮減利息支出扣除額的優惠，恐迫使愈來愈多美國企業前往海外發債，並導致規模高達6.053兆美元的美國公司債市場競爭優勢受到威脅。

美國眾院撥款委員會主席布萊迪(Kevin Brady)本月曾表示，希望減少企業在報稅時，享有將利息支出做為扣除額的優惠。他的這番談話，也預告這項議題將成為近期美國稅務改革辯論的重點。

雖然美國總統川普(Donald Trump)與共和黨已對降低企業稅率有所共識，但為彌補減稅造成的稅收缺口，共和黨還提議應減少利息支出扣除額的優惠。稅務基金會估計，這項舉動預料未來10年可為美國政府增加約1.5兆美元稅收。

(工商)