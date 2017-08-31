德州化工廠發生爆炸 汽油價格漲逾2美元

哈維颶風不僅為美國德州帶來嚴重洪災，在週四還引發當地化工廠發生兩起爆炸事故。受哈維持續對德州煉油廠作業造成停擺，週四美國油價走高、汽油期貨價格更創下2015年7月以來首次漲破每加侖2美元大關。

美國汽油9月期貨價格周四盤中曾一度暴漲近7％至每加侖2.01美元，創下2015年7月來汽油期貨價格首度衝破2美元大關。累計汽油價格本周來已狂升18％。

另外週四美國原油10月期貨價格也走高0.3％至每桶46.11美元；布蘭特期油上揚0.33％至50.75美元。

(工商)