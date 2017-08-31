美國上周初領失業救濟人數增幅微乎其微

勞工部周四公布，上周初領失業救濟人數經季節調整後增加1,000人至23.6萬人，與華爾街預期相符，儘管分析師推測熱帶風暴哈維（Harvey）將使未來幾周初領失業救濟人數增幅擴大。

截至上周為止，美國已連續130周初領失業救濟人數低於30萬人，創下1970年以來最長紀錄。

(工商)