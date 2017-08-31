北韓外務省：發射飛彈 回應美韓軍演

北韓外務省發言人31日表示，全面反對聯合國安理會就北韓發射中遠端彈道飛彈發表的主席聲明，稱其導彈發射活動是對美韓聯合軍演的回應。

朝中社報導，北韓外務省發言人31日表示，近日聯合國安理會就北韓進行「火星—12」型中遠端戰略彈道導彈發射訓練發表一份主席聲明，聲明歪曲事實，是對主權國家自衛權的粗暴踐踏，朝鮮對此予以全面反對。

北韓發言人表示，本次導彈發射訓練是對美韓乙支自由衛士聯合軍演予以堅決回應的序幕。美國不顧北韓警告，並且迴避北韓為緩和形勢主動採取的措施，因此北韓只能付諸行動。北韓今後還將以太平洋為目標，更多地進行彈道導彈發射訓練，推進戰略武力實戰化和現代化。

聯合國安理會29日晚發表主席聲明說，北韓的行為「不僅對地區造成威脅，對所有聯合國會員國也構成了威脅」。聲明要求北韓立即停止此類「粗暴行為」，「完全、可驗證和不可逆地放棄所有核武器以及現存的核計畫……不再進行任何新的核子試驗，停止進一步的挑釁行為，並放棄其他現存大規模殺傷性武器」。

此外，聲明重申維護朝鮮半島以及東北亞和平與穩定的重要性，強調安理會承諾通過和平、外交以及政治手段解決相關問題，並歡迎通過對話和平全面解決問題的努力。

(旺報)