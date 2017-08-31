樹林樂齡里長伯 熟記里民電話「揪甘心！」
新北樹林區東山里銀髮俱樂部昨（30）日成立，特別選定具有濃厚和風味的東山市民活動中心開辦，空間雖然不大但卻溫馨，內部設有按摩椅、歡唱設備組、茶車等設備，吸引許多當地銀髮族前往，在地服務24年的東山里長高健市表示，期盼提供銀髮族更多共餐及活動空間。
高齡75歲高健市里長連任6屆里長，依舊拚勁十足，熱心公益，為了提供在地里民更好的活動空間，選定東山市民活動中心開辦銀髮俱樂部，平房式建築在日據時期是教授日語的學堂，民眾一進門直呼「好美麗！」迫不及待能趕快享受俱樂部設施。
為了服務更多長輩，高健市於今年3月引進南亞塑膠樹林廠對當地的回饋資源，提供每月2次的老人共餐，除此之外，里長平日大街小巷的關懷里民，每家每戶都叫得出名字，甚至把地址電話倒背如流，讓里民直呼「揪甘心！」
樹林區長林耀長表示，樹林區老年人口大約9%，屬於高齡化行政區，期盼未來各里都能成立銀髮俱樂部，讓更多長輩能走出家門，建立良好人際互動，東山里俱樂部將在每週五、六、日下午開放，歡迎年滿65歲以上的銀髮族，揪伴報名。
(中時)
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