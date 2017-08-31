團購尿布捲款潛逃 300母親受害遭騙上億

影音取自中天新聞

日本知名尿布是許多台灣媽媽眼中的首選，只要賣場有特價活動，幾乎都是遭到瘋狂掃貨，一片難求，有嫌犯就盯上了這個商機，利用團購來詐騙。

女嫌利用團購尿布，詐騙數百人金額達上億元 (圖／中天新聞)

看不出已經是一個孩子的媽，69年次的周姓婦人在4年前開始組團，便宜提供各種嬰兒用品，然後就在今年7月突然斷貨神隱，疑似捲款上億潛逃。

買尿布怎麼會花到上億元，聽起來匪夷所思，原來媽媽團組織架構不是花錢出貨那麼單純。由周姓主嫌負責供貨，中盤團媽負責找消費者集資，層層分工。這回中盤團媽分別匯出2、3000萬，總計超過上億元的貨款，沒想到有去無回。

女嫌表示會到法院面對，卻又偷偷搬家，讓人找不到 (圖／中天新聞)

周姓主嫌悄悄溜走，留下龐大債務給中盤團媽，她巧妙運用媽媽們，利用稍微便宜的價格，加上長期出貨穩定、服務態度又良好，讓人不疑有他，經營4年，疑似謀劃等金額達到一定人數後就落跑。

但他對被害人表示22日已經到平鎮分局投案，並說會去法院面對所有錢的來龍去脈，警方也證實主嫌的確投案，然而卻又趁大家不注意偷偷搬家，上億元能不能追回還是一個謎。

(中天)