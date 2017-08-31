團購尿布捲款潛逃 300母親受害遭騙上億
日本知名尿布是許多台灣媽媽眼中的首選，只要賣場有特價活動，幾乎都是遭到瘋狂掃貨，一片難求，有嫌犯就盯上了這個商機，利用團購來詐騙。
看不出已經是一個孩子的媽，69年次的周姓婦人在4年前開始組團，便宜提供各種嬰兒用品，然後就在今年7月突然斷貨神隱，疑似捲款上億潛逃。
買尿布怎麼會花到上億元，聽起來匪夷所思，原來媽媽團組織架構不是花錢出貨那麼單純。由周姓主嫌負責供貨，中盤團媽負責找消費者集資，層層分工。這回中盤團媽分別匯出2、3000萬，總計超過上億元的貨款，沒想到有去無回。
周姓主嫌悄悄溜走，留下龐大債務給中盤團媽，她巧妙運用媽媽們，利用稍微便宜的價格，加上長期出貨穩定、服務態度又良好，讓人不疑有他，經營4年，疑似謀劃等金額達到一定人數後就落跑。
但他對被害人表示22日已經到平鎮分局投案，並說會去法院面對所有錢的來龍去脈，警方也證實主嫌的確投案，然而卻又趁大家不注意偷偷搬家，上億元能不能追回還是一個謎。
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。