趙自強意外斷腿好不了 劇團臨陣換角

趙自強歷經3度手術，仍暫時無法行走。(春河劇團提供)

春河劇團105年復出舞臺劇作品《我妻我母我丈母娘》，推出後大獲好評，今年９月預計原班人馬，方芳、郎祖筠、趙自強、狄志杰、杜詩梅、黃宇琳，在台中、台北、台南、桃園盛大加演，不料趙自強於愚人節為阻止愛車被拖吊，站起身卻意外扯斷阿基里斯腱，原本預計4月開刀，5～7月進行復健，應該不至於影響9月份的演出。無奈他腳傷比原本預期中來的嚴重，在5月、7月時又再開了2次刀，醫生評估暫時無法行走，勢必影響9月份的演出。

趙自強原本在《我妻我母我丈母娘》裡面飾演管家老吳（前世），還有郎祖筠的先生（今生），戲分雖然不是最多，卻是個非常關鍵的角色，尤其多年未與當年被戲稱「緋聞」女友的郎祖筠一起飆戲，演起來特別過癮，也得到觀眾一致的好評。他原本希望乾脆拄著拐杖演出，義氣相挺，但是郎祖筠看著3度手術後疼痛非常的趙自強，不捨對他說：「趙哥你要多休息，其它的事我來想辦法。」

恰巧郎祖筠上星期為傳藝金曲獎頒獎典禮擔任總導演，巧遇後台探望徒弟的朱陸豪，於是立刻邀約朱陸豪演出，而朱陸豪聽聞趙自強腳傷，也二話不說立刻致電經紀人排出時間相挺。

有了朱陸豪加入，郎祖筠立刻與方芳聯繫，討論過後決定修改劇本，執行導演許栢昂也希望讓朱陸豪發揮「美猴王」的特色，將老吳還有爸爸的角色個性大幅調整。《我妻我母我丈母娘》9月至11月全台巡迴，歡迎大家一起前來感受黃金演員陣容帶來的魅力。詳情可洽兩廳院售票系統或春河劇團02-2377-1116

(中時電子報)