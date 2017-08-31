趙自強意外斷腿好不了 劇團臨陣換角
春河劇團105年復出舞臺劇作品《我妻我母我丈母娘》，推出後大獲好評，今年９月預計原班人馬，方芳、郎祖筠、趙自強、狄志杰、杜詩梅、黃宇琳，在台中、台北、台南、桃園盛大加演，不料趙自強於愚人節為阻止愛車被拖吊，站起身卻意外扯斷阿基里斯腱，原本預計4月開刀，5～7月進行復健，應該不至於影響9月份的演出。無奈他腳傷比原本預期中來的嚴重，在5月、7月時又再開了2次刀，醫生評估暫時無法行走，勢必影響9月份的演出。
趙自強原本在《我妻我母我丈母娘》裡面飾演管家老吳（前世），還有郎祖筠的先生（今生），戲分雖然不是最多，卻是個非常關鍵的角色，尤其多年未與當年被戲稱「緋聞」女友的郎祖筠一起飆戲，演起來特別過癮，也得到觀眾一致的好評。他原本希望乾脆拄著拐杖演出，義氣相挺，但是郎祖筠看著3度手術後疼痛非常的趙自強，不捨對他說：「趙哥你要多休息，其它的事我來想辦法。」
恰巧郎祖筠上星期為傳藝金曲獎頒獎典禮擔任總導演，巧遇後台探望徒弟的朱陸豪，於是立刻邀約朱陸豪演出，而朱陸豪聽聞趙自強腳傷，也二話不說立刻致電經紀人排出時間相挺。
有了朱陸豪加入，郎祖筠立刻與方芳聯繫，討論過後決定修改劇本，執行導演許栢昂也希望讓朱陸豪發揮「美猴王」的特色，將老吳還有爸爸的角色個性大幅調整。《我妻我母我丈母娘》9月至11月全台巡迴，歡迎大家一起前來感受黃金演員陣容帶來的魅力。詳情可洽兩廳院售票系統或春河劇團02-2377-1116
(中時電子報)
關鍵字：趙自強、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。