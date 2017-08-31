廣鐵暑運62天運客8000萬人次

中新社報導，2017年鐵路暑運今天結束，廣鐵集團統計，從7月1日至8月31日，該集團暑運62天共發送旅客8000萬人次，同比增加9.9%，其中高鐵運力逐年增長，共發送旅客5243萬人次，佔暑運期間旅客發送人數的65.5%，同比去年增長13.3%。

暑運期間，學生、探親、旅遊、商務等多重客流疊加，廣鐵日均發送旅客129萬人次，超過今年春運日均發送人數，尤其是周末客流高度集中，每周六至周一日均客流高達140萬人次。

高鐵仍是暑期旅客出行的首選，廣州南站在暑運期間客流呈雙向高峰，到發旅客達2700餘萬人次，同比去年增幅達19%，單日最高發送25.7萬人次，接近歷史最高點。長沙南站暑運期間發送旅客601萬人次，同比去年增長11%。

(中時)