沈建宏被剁斷小指！真刀落下的那一刻有夠剉

沈建宏演活被剁小指的痛苦。（三立）

沈建宏演活被剁小指的痛苦。（三立）

沈建宏劇中被剁小指。（三立）

沈建宏崩潰戲演得很過癮。（三立）

一向是乖乖牌螢幕形象的沈建宏，在台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》飾演唯一反派李小飛，上週播出一場他因投資失敗積欠黑道孫鵬千萬，而慘遭斷小指的懲罰，這場戲演出非常逼真，網友討論度超高。沈建宏說，這場戲是真刀上場，雖然劇組已經把刀子磨鈍，但是砍下來的那一刻，他還是心驚膽顫，很擔心手會被刀尖刺到。

沈建宏這回演技大爆發，即使注定會「黑掉」，他還是大呼演得過癮。他笑說，因為本身性格滿善良的，很怕自己劇中壞不起來，到目前為止頗能享受演壞人的心理過程。他表示，其實小飛這個角色比較偏向恐怖情人的感覺，是在現實生活中，比較可能會出現的人，也特別寫實。雖然他沒有欠過這麼多錢，但如果生命已經受到威脅了，精神肯定是崩潰的，也剛好碰到這場戲可以靠表演發洩出來，這種演出對演員而言很過癮。

劇中也展現哭功的他說，現實生活中，他真的算滿不會哭的，尤其是在工作上，自己抗壓性其實很強，他認為能找到人傾訴很重要，無論對象是家人、朋友或情人，「只是有時候崩潰就在那一瞬間，委屈滿了以後，就會溢出來。淚水也會不自覺的流出」。

(中時)