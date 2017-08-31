舊愛林正英過世當天 苑瓊丹夢境有預感

苑瓊丹和林正英曾有過一段情。（圖／翻攝自微博、網路）

港星苑瓊丹因在周星馳電影裡扮女丑角出名，像是《唐伯虎點秋香》的「石榴姐」、《九品芝麻官》裡的龜婆，都讓觀眾留下深刻印象。她近日接受港媒專訪聊到感情生活，就透露「從來不缺男人」，表示自己頗受歡迎，而講到她最為轟動的一段故事，莫過於和「殭屍道長」林正英刻骨銘心的戀情。

苑瓊丹1995年演出電視劇《殭屍道長》和林正英相識，因欣賞對方工作認真、個性溫柔，便主動追求，後來曾同居過一段時間，感情十分穩定。未料兩人交往2年多打算結婚時，林正英卻發現自己已經肝癌末期，為了不拖累苑瓊丹，他便悄悄搬離住處並提出分手，也不讓女方得知他的病情，最後林正英於1997年病逝。

苑瓊丹有次在節目上感性表示她相信命運，回憶起林正英去世當天，她剛好要出門，卻突然一陣頭暈，暈到要躺下休息的程度，結果睡夢中，她夢見林正英走了，醒來後電話就響起，「我就知道他已經離開人世」。

(中時電子報)