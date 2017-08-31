黃衫軍5比4勝桃猿 陳鴻文無緣久違3年先發勝

陳鴻文昔日後援放火，今先發被放火，與近3年首場先發勝投擦身而過。(圖：CPBL)

中信兄弟投手陳鴻文，前兩場後援出賽之後今(31日)對Lamigo桃猿再度擔任先發，在球隊領先情況下，撐了5局才退場，為的是爭奪睽違3年首場先發勝，豈料過去擔任終結者常放火的他，此役先發變成被放火，因中繼投手在他退場後被追平，無緣勝投，最終中信兄弟靠8下攻1分，以5比4獲勝，勝投是第3任投手林克謙。

中信兄弟8月17日才升1軍的新人陳子鴻，2下敲出2分炮，此役擔任第6棒的張志豪，4下跟進1發陽春炮，雖然陳鴻文此役被王柏融與藍寅倫敲出2轟失3分，投完第5局仍以4比3領先，成了勝投候選人。

陳鴻文完成先發5局任務退場，接手的林煜清7下1出局後，保送剛打完世大運就展開職棒生涯的林立，隨後林立盜上二壘，再被詹智堯擊出1支安打，失1分，兩隊4比4平手，陳鴻文的先發勝投就這樣被搞砸。

陳鴻文2015年開始專任黃衫軍終結者，上個月轉任先發兼後援，前兩次先發都沒投超4局，並吞下1敗，今是他繼2014年8月9日對桃猿以來，最有機會奪下久違3年多的首場先發勝，可惜牛棚沒守成，讓他的先發勝投還要等一等。

不過，他此役主投5局包括2轟在內被擊出6支安打，沒保送，三振3人，先發表現漸稱職。

中信兄弟被鄉追平，8下首名打者張正偉敲出三壘安打，再趁桃猿守備失誤攻下致勝分，終場以1分差險勝。7上接替林煜清的林克謙，主投1.2局無失分，拿下此役勝投。

黃衫軍新人陳子鴻，敲職棒生涯首轟，賽後首度榮膺單場MVP。(中央社)

去年選秀會被選入黃衫軍的陳子鴻，今年職棒生涯首季從2軍出發，38場出賽敲出11支全壘打，包括5月2日單場「3響炮」，8月17日獲青睞升1軍，今1軍第8場出賽發揮2軍「全壘打王」實力，敲出1軍首轟，這1轟也讓他首度榮膺單場MVP。張志豪敲出本季第17轟，追平去年締造的職棒生涯單季最多轟。

桃猿「大王」王柏融此役第23轟出爐，穩居「全壘打王」排行榜榜首，領先排名第2的中信兄弟蔣智賢2轟。

(中時電子報)