通緝犯遭盤查怕被捕 折疊刀劃傷3警

高市警保大特勤中隊31日晚間8時許，在三民區大豐、春陽街口見紅色自小客車形跡可疑，盤查時51歲因妨害公務遭通緝的謝姓駕駛因為害怕被捕，持折疊刀攻擊，造成3名員警臉、手、腳等被劃傷，不過謝男也被當場制伏。

(中時)