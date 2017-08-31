大陸突關停遼寧號艦載機殲-15A生產線

重型雙引擎戰機殲-15A目前是大陸首艘服役航母遼寧艦的艦載機，編制為24架。圖為今年7月遼寧艦航母編隊自青島出發南下演訓並遶行台灣的遼寧艦上殲-15A。（圖／中新社）

中共最新型的殲-31隱形戰機很有可能做為大陸新一代航空母艦的艦載機。圖為在珠海航展上首次亮相演示的殲-31。（圖／中新社）

共軍已服役的航空母艦遼寧號所使用的艦載機殲-15A戰機，目前量產已達30架左右，近日突然傳出生產線已全部關停。由於大陸國產001A航母未來3年內不會交付海軍，該艦使用的艦載機尚未定案，對此共軍可能開發新型的殲-15B或以殲-31隱形戰機做為下一代航母的艦載機。

據《搜狐軍事》報導，大陸航母遼寧艦的艦載機滿編為24架，經過一段時間量產，該航母艦載機殲-15A已量產至30架左右，已經能滿足遼寧艦訓練和日常陸上基地教學需求。而正在建造中的國產001A型航母尚有數年才會完工，因此做為航母艦載機主力的殲-15A需求在數年內不會增加，其生產線因此關停。

報導說，殲-15A是由瀋陽飛機工業集團製造的重型雙引擎艦載戰鬥機，該機是以大陸的國產殲-11戰機為基礎，參考俄製蘇-33戰機原型機T-10K-3號機研製而成。大陸原先想購買俄製的蘇-33戰，但俄國要價太高，且條件苛刻。幸運的是，大陸獲悉烏克蘭有一架蘇-33的原型機T-10K-3，並得以低廉價格購入。該機雖與蘇-33尚有差距，但共軍仍以其為參考，研製出國產艦載機殲-15A。當殲-15A戰機在遼寧艦上完成起降時，俄國十分懊惱，甚至指責烏克蘭蓄意破壞中俄的蘇-33交易。

做為殲-15A戰機基礎的殲-11是中共空軍遠程空優作戰主力，據說該機換裝綜合火控系統與數位電傳操縱系統，以及太行渦輪發動機等核心部件後，可以對抗國外4代戰機如美國F-18大黃蜂戰機或歐洲的颶風戰機。而蘇-33戰機則是前蘇聯在蘇-27的基礎上研製的單座雙引擎艦載機，號稱「艦載機之王」。該機有12個外掛點，可攜帶多種空空導彈。

因此，報導說，以殲-11為基礎，蘇-33為參考研製的殲-15A艦載機擁有12個外掛點，可以搭載各種精確打擊武器，包括霹靂-8近程空空導彈、霹靂-12主動雷達制導遠程空空導彈、鷹擊-91超音速遠程反艦反輻射導彈、鷹擊-83空艦導彈、飛騰-2反輻射導彈以及雷石系列激光制導炸彈等。

共軍的專家稱，殲-15A雖號稱可與美軍F-18媲美，但是F-18有豐富的實戰經驗，而殲-15A卻相當欠缺。而且長遠來看，蘇-27和蘇-33都是上世紀90年代的產物，模仿這兩型戰機的殲-15A設計已不符合未來發展需求，在國產航母完工後，中國必須研製出航母的二代艦載機。美軍最先進的艦載機是F-35C，很可能在林肯號航母大修之後便部署於該艦之上，因此中國必須要研發一款能夠與美軍F-35C性能相當的隱形戰機。

專家指出，殲-15A艦載機停產意味著遼寧艦的艦載機數量已經全部生產完畢，大陸航母艦載機將進行換代，可能會著手研製以融合國產殲-11D與俄製蘇-35S而成的殲-15B艦載機。但美國媒體則分析，中國很可能會直接以殲-31隱形戰機做為下一代艦載機，果真如此就能對美軍造成相當壓力。

(中時電子報)