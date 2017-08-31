印度女學生月經來竟遭老師羞辱 憤而自殺
在保守的印度，女性的月經是不能說的禁忌，正值生理期的女性，通常會被認為不純潔甚至遭受詛咒。南部坦米爾納德邦一名12歲女學生，8月26日上課時因為大姨媽突然來潮，向老師報告後，老師竟然給了她一塊抹布，要她將就著用，並要少女到教室外罰站，不准她與其他同學一起上課。
女孩第二天留遺書自殺，雖然她在遺書中，並未提到老師以「月經羞恥」（Period-Shaming）為由侮辱她，但控訴老師不知為何一直要找他麻煩、虐待她。女孩的母親忿忿不平說，「有哪個12歲小女生受得了這種羞辱？」
警方則表示，把女孩之死以自殺結案，但會進行相關調查。
★請珍惜生命，再給自己一次機會。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。