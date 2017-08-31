印度女學生月經來竟遭老師羞辱 憤而自殺

許多保守文化都灌輸女性「月經羞恥」（Period-Shaming），讓她們認為逢生理期代表不潔。加拿大私密衛生用品業者Easy，去年底發起「一點也不羞恥」運動，希望去除此等歪風。(摘自Easy公司網站)

在保守的印度，女性的月經是不能說的禁忌，正值生理期的女性，通常會被認為不純潔甚至遭受詛咒。南部坦米爾納德邦一名12歲女學生，8月26日上課時因為大姨媽突然來潮，向老師報告後，老師竟然給了她一塊抹布，要她將就著用，並要少女到教室外罰站，不准她與其他同學一起上課。

女孩第二天留遺書自殺，雖然她在遺書中，並未提到老師以「月經羞恥」（Period-Shaming）為由侮辱她，但控訴老師不知為何一直要找他麻煩、虐待她。女孩的母親忿忿不平說，「有哪個12歲小女生受得了這種羞辱？」

警方則表示，把女孩之死以自殺結案，但會進行相關調查。

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(中時)