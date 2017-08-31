房有霉味床有蟲屍 砸5萬「包民宿」滿肚氣
有民眾日前到宜蘭舉辦家族旅遊，包民宿入住後卻發現問題一大堆，直說住的是一肚子氣，事後業者答應退費1萬元表示歉意，不過消費者要求退全額，雙方意見最後沒有交集。
民宿官網照片中，房間華麗典雅、窗明几淨，各式設備、遊樂設施一應俱全，但遊客入住後卻發現水龍頭水量非常小、熱水來得慢，而且一進門房間有霉味，床上有蟲屍，電視也故障，更誇張的是業者提供的泡麵、飲料都已經過期，另外，整個室外烤肉區只有一支電扇，戲水池更是堆滿落葉。
遊客整個家族30個人，以5萬多元價格包下整棟民宿，入住後卻發現缺失一大堆，事實上，類似的糾紛層出不窮，專家提醒，遊客入住民宿前一定要問清楚相關權利、使用細節，以免雙方認知不同，花了大錢卻又敗興而歸。
(中天)
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