815停電事故調查小組：中油內控待強化
行政院今（31）日召開「815停電事故行政調查專案小組」第4次會議，初步確認中油公司硬體、軟體及標準作業程序等均有強化空間。同時，在內部分層負責授權及現場監督等執行面均有待落實。
行政院指出，對民眾關心停限電處置一事，請台電就事故前後電力供需情況提出說明，初步了解台電公司停限電處置均依相關機制辦理，尚符規定，但在低頻卸載及分區輪流停電作業等仍有檢討及精進空間，如交通號誌等維生系統應逐步建立獨立供電迴路，以及應建立停電即時通報機制，讓民眾得以因應。
為釐清815停電事故發生原因，行政院「815停電事故行政調查專案小組」前已召開3次會議，但仍尚有部份細節仍待釐清，以利釐清人員行政責任，因此這次會議請中油及台電公司就專案小組委員所關心重點，包括事故重建補充說明，並報告上次會議委員建議辦理情形。
行政院表示，為完整建立各環節的改善對策，專案小組後續將依中油公司及台電公司所提供的資料及現場重建狀況，歸納提出事故原因及責任，並提出改善建議，以儘早完成調查報告。
(中時)
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