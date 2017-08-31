娘娘變爺們！孫儷《那年花開》演活騙子女流氓

孫儷劇中江湖走跳。（愛奇藝台灣站）

孫儷劇中經常拳打腳踢。（愛奇藝台灣站）

孫儷劇中江湖走跳被說像爺們。（愛奇藝台灣站）

林淑娟／報導

由孫儷、陳曉、何潤東和胡杏兒等人主演的女性勵志劇《那年花開月正圓》8/30在大陸首播，該劇未開播就已在網上引起熱烈討論。首集播出後，孫儷飾演的市井小民「周瑩」，一下是拳打腳踢、一下是裝可憐騙錢，跟孫儷先前的「娘娘」形象大反差。據了解，孫儷原先對於再接古裝劇有點排斥，但看了劇本後，因為太喜歡一看再看，對此她說：「周瑩來自民間，非常接地氣，是很不一樣的作品。」

《那年花開月正圓》講述在江湖賣藝為生的陝西女子周瑩一路變成女首富的真實故事，孫儷飾演的周瑩極盡「偷拐搶騙」之所能，騙錢、誆人是日常招數，打架、耍狠幾乎說來就來。現實中，孫儷身為南方人，要演出北方女子頗具挑戰，首集播出後，不少觀眾發現孫儷特別設計角色有搖頭晃腦的自然小動作，連走路都特別豪邁，讓網友稱：「真是太爺們了！」

不僅動作爺們引起網友迴響，先前《甄嬛傳》與《芈月傳》都是由配音員替孫儷作後製配音，不少觀眾覺得失望無法聽到她的真實聲音，當時孫儷解釋因懷孕不適合作配音，此次演出《那年花開》她親自配音，播出後也讓網友興奮大讚好聽，也有大陸知名部落客評論：「劇中她的中氣很足，重音踩得準，北方人因為有兒話音，句式中有不少轉折和升調，孫儷都處理得很好。」從動作到聲音，也讓人看見孫儷對此劇的用心。

《那年花開月正圓》由於是講述女首富周瑩的故事，被指是以女生為主的戲，焦點也都在孫儷，對此孫儷則說：「劇中每個角色都是一顆珍珠，我就是串起這些珠子的繩子，如果說自己演的好一點，也就是那顆吊墜，因為大家的出色發揮才會呈現這樣的品質。」《那年花開月正圓》每日24:00在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時)